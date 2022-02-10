İsveç'te yaşayan Çoban ailesinin dramı: Çocuklarını 2,5 yıldır göremiyorlar

İsveç’in Dalarna bölgesine bağlı Vansbro ilçesinde yaşayan Çoban ailesi, mahkemenin 2 çocuklarını ellerinden alması üzerine başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürüyor. 2,5 yıldır çocuklarından haber alamayan aile, büyük bir endişe içerisinde.

İSVEÇ MAHKEMESİ ELLERİNDEN ALDI

Birkaç gün önce İsveç’in başkenti Stockholm’de çocukları ellerinden alınan Müslüman aileler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Onlardan biri de Çoban ailesiydi.

10 yıl önce İsveç’in Vansbro ilçesine taşınan Çoban ailesinin, Sosyal Daire’nin şiddet suçlaması ile 8 ve 9 yaşındaki biri kız biri erkek 2 çocuğu mahkeme tarafından elinden alındı.

3 yıldır mücadele veren Mehmet Çoban ve eşi Cemile Çoban, iki mahkemeyi de kazanmalarına rağmen çocuklarına neden hala kavuşamadıklarını soruyor.

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Baba Mehmet ile Anne Cemile Çoban iki çocuğuna kavuşacağı günü bekliyor.

SAPIK ZİHNİYETE EMANET

Baba Mehmet Çoban, “Vansbro Belediye Sosyal Dairesi, çocuklarıma şiddet uyguladığımı öne sürerek beni mahkemeye verdi. Mora Mahkemesi benim suçsuz olduğuma, sunduğumuz raporlar ile karar verdi. Daha sonra belediye, Stockholm Yüksek Mahkemesine itiraz etti. Bu mahkeme de bizim lehimize karar verdi. Buna rağmen Sosyal Destek Kurumu çocuklarımızı geri vermedi. Başta çocuklarımızı görmemize izin veriyorlardı. Daha sonra çocuklarımızı İsveçli bir aileye verdiler. Onlarla sorun mu yaşadılar bilmiyorum, çocuklarımızı başka bir İsveçli aileye verdiler. Ailenin LGBT mi pedofili mi olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın bu sapık zihniyet ile yetişmesini istemiyoruz. 2,5 yıldır çocuklarımızla bir kere bile görüşmeye izin vermediler. Çocuklarım sağ mı ölü mü onu da bilmiyorum” diye konuştu.

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700 BİN ÇOCUK KAYIP

Sosyal Daire’nin İsveç’te bir ticaret kurumu görevini yürüttüğünü vurgulayan Çoban, “Şu ana kadar 180 binden fazla çocuk bu şekilde kaybolmuş durumda. Avrupa’da 700 binden fazla çocuk kayıp. Bu çocukların kime verildiği belli değil” dedi.

Asimile ediyorlar

İsveç’te koruyucu ailelerin ve çocukları bu ailelere ulaştıran Sosyal Destek personelinin ciddi bir ücret aldığını iddia eden Mehmet Çoban, “Bizim çocuklarımız üzerinden büyük meblağda para kazanıyorlar. İsveç’te erginlik yaşı 12. Çocuklarımızı 12 yaşına kadar yanlarında tutup, her anlamda asimile ediyorlar. 12 yaşından sonra da çocuklarımız zaten kendi kararlarını vermeye başlıyorlar. Eğer öz ailesine dönmek isterlerse de izin vermiyorlar, zorlama ile yanlarında tutuyorlar” şeklinde konuştu.

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