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Dünya Türk çocuğun velayeti mahkeme tarafından ailenin elinden alındı
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AVRUPA

Almanya'da Türk çocukları zorla ellerinden alınıyor

Türk çocuğun velayeti mahkeme tarafından ailenin elinden alındı

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Önder çiftinin 28 günlükken elinden alınan bebekleri aradan iki yıl geçmesine rağmen geri verilmeyerek çocuğun velayeti de ailenin elinden alındı. Baba Önder, bebeklerinin dininin değiştirilmek için 18 yaşına kadar vermeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Aile, çocuklarının alıkonulan yerde şiddet gördüğünü öne sürdü.
Aile, çocuklarının alıkonulan yerde şiddet gördüğünü öne sürdü.

Alman Gençlik Dairesi tarafından bir buçuk yıl önce 28 günlükken ailenin elinden alınan Armağan bebeğin velayeti de mahkeme tarafından Önder ailesinden alındı.

Bu duruma isyan eden baba Kenan Önder, “Bebeğimiz 29 Mart 2017’de doğdu ve 28 günlükken evde bir baygınlık geçirdi. Ambulans çağırıp hastaneye gittik. Bebeğin kemiklerinde kırık olduğunu söylediler ve her gün yeni kırıklar olduğunu söylediler ve bu nedenle elimizden aldılar. Daha sonra diğer ikisini de alarak üçünü de bizden almış oldular. 7 hafta sonra darp filan olmadığını söyleyerek iki çocuğumuzu geri verdiler ama bebek kaldı“ şeklinde konuştu.

Bebeklerinin dininin değiştirildiğini söyleyen Kenan Önder, “Bebeğimizi 18 yaşına kadar vermeyeceklerini söylüyorlar. En son velayetini de aldılar. Bebekte darp izi olduğunu iddia ediyorlar ve o yüzden vermiyorlar“ diye konuştu. Önder, “İlk gün beyin sarsıntısı, ikinci gün kaburga kemiği kırık dediler, üçüncü gün bacak ve omurga kemiği dediler. Bana nasıl olduğunu sordular, ben de anlattım. O zamanlar üç yaşında olan çocuğumun yatağın üstündeyken beni gördüğünü ve panikleyip bebeğin üzerine düştüğünü anlattım. Buna inanmadılar ve bunu anne ya da babanın yapmış olabileceğini söylediler. Bunu bizim yaptığımıza dair, üzerimize suç attılar“ dedi.

  • Türkiye’den yardım istediğini söyleyen anne Ayşe Önder, “Özellikle Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a buradan yalvarıyorum. İki yıl bir ay oldu, çocuğum bana gelmedi, beni ve babasını tanımıyor, yabancılaştırdılar. Dinini değiştirdiler. Ben kapalıydım ve onlara iyi görünmek için başımı açmak zorunda kaldım. İki çocuğum kardeşlerini dışarıda görse tanımayacak“ şeklinde konuştu.

Çocuğunun Hristiyanlaştırılmaya çalışıldığını iddia eden Ayşe Önder, “Benim yavrumu 18 yaşına kadar tutup Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar. Benim yavrum orada aç kalıyor, darbe görüyor, serçe tırnağı çıkmış halde geldi, hep morluklar içerisinde geliyordu, en son gördüğümde de gözünün altında kocaman biz çizik vardı. Gözü enfeksiyon kaptı dediler ama ben inanmıyorum. Çocuğumun orada darbe gördüğünü düşünüyorum“ ifadelerini kullandı.

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