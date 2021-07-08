Japonya'nın başkenti Tokyo'da OHAL ilan edildi

Japonya'da, Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi başkent ve çevresinde OHAL ilan edildi.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, yeni kısıtlamaların 12 Temmuz'da başlayıp 22 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı. Olimpiyatlar ise 23 Temmuz'da başlayarak 8 Ağustos'a kadar sürecek.

4'üncü kez ilan edildi

Bu kararla, 2020 başından bu yana Tokyo’da 4'üncü kez OHAL uygulaması yürürlüğe girmiş olacak. Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Yabancı seyircilere izin yok

Organizatörler daha önce alanlara 10 bin seyircinin katılmasına izin vereceklerini, yabancı seyircilere ise izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

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