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Dünya Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin yeni açıklama Önlemler alınarak düzenlenecek
ASYA

Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin sürpriz açıklama: Önlemler alınarak düzenlenecek

Koronavirüs salgınında artan vakalar sonrası düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu olan Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Endo Toşiaki, ülkede artan yeni tip koronavirüs vakalarına rağmen, alınan önlemler doğrultusunda turnuvayı düzenleyeceklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin sürpriz açıklama: Önlemler alınarak düzenlenecek
Foto/arşiv

Hafta sonu ulusal bir televizyon kanalına konuşan Endo, vakaların daha fazla artış göstermesi ihtimaline değinerek, "Topluma geniş ölçüde yayılması halinde turnuvanın düzenlenemeyeceği kararını almamız imkansız değil." dedi.

Salgına karşı alınan önlemlerin önemine dikkati çeken Endo, "Japonya'daki durumu ve tedbirleri göz önüne alarak kesinlikle düzenleyecek şekilde hazırlanıyor ve bu doğrultuda düşünüyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi'nin, komitenin Tokyo Oyunlarını düzenleme kararıyla ilgili "dürüstçe tartışmasının zamanının geldiği" sözleri karşısında, Endo "Uzman görüşü açısından mantıklı." yanıtını verdi.

Komite bünyesindeki uzmanların, oyunları güvenli şekilde düzenlemek için somut planlar ürettiğini belirten Endo, olimpiyatları iptal etme ihtimali ve iptal kararının zamanına yönelik soru karşısında, "Bunu göz önünde bulundurmuyoruz." dedi.

Endo, "Tamamen seyircisiz şekilde düzenlemek daha kolay. Ancak profesyonel beyzbol ve futbol müsabakalarında izin verilen seyirci sayısına göre karar vereceğiz. Duruma göre karar mayısta alınabilir." şeklinde konuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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