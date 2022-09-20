Karar verildi: Kanada İngiltere monarşisinden ayrılacak mı?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, BBC'ye verdiği demeçte, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gündeme gelen İngiltere Kralı'na bağlı ülkelerin monarşiyle bağlarını koparabileceği iddialarını değerlendirdi. Kraliyete desteğini ifade eden Trudeau, "anayasal bir monarşiden ayrılmanın" şuan Kanadalıların gündeminde olmadığını belirtti.

'ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'

Trudeau, mevcut sistemin istikrarından memnuniyetini dile getirirken, "Şu anda sistemde Kanada halkına son derece güzel bir şekilde hizmet eden güzel bir denge var" dedi.

Kanada'da mevcut sistemin değiştirilmek istenmesi durumunda değişikliğin Avam Kamarası ve Senato ile 10 eyaletin onayından geçmesi gerekiyor.

Öte yandan, Trudeau'nun 2. Elizabeth'in cenaze töreni için gittiği Londra'da, 17 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte şarkı söylemesi eleştiri konusu olmuştu. Trudeau ve eşi Sophie Gregoire-Trudea ile beraberlerindeki heyet, 2. Elizabeth'in cenaze töreni için 16 Eylül'de başkent Londra'ya gitmişti.

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