Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliği’nde gaz ticaretinin sadece rubleyle yapılmasına karşı

Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, başkent Astana’da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akçulakov, şu anda üyesi oldukları AEB ülkeleri ile ortak gaz pazarının oluşturulmasını görüştüklerini söyledi.

Kazak Bakan, söz konusu ortak pazarın kurulmasına yönelik herhangi bir nihai anlaşma imzalanmadığını, sadece görüşme aşamasında olduklarını kaydetti.

Rusya’nın AEB ortak gaz pazarı kapsamında ödemelerin sadece rubleyle yapılmasına yönelik önerisine karşı olduklarını belirten Akçulakov, “Bizim tutumumuz ise bu seçeneğin anlaşma taraflarının tercihinde olmasıdır. Yani biri gaz satın aldığında ödeme için para birimini kendisi seçebilmelidir.” diye konuştu.

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