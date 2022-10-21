Dünya Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliğinde gaz ticaretinin sadece rubleyle yapılmasına karşı
ASYA

Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliği’nde gaz ticaretinin sadece rubleyle yapılmasına karşı

Kazakistan’ın, Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) içinde oluşturmayı planladığı ortak gaz pazarında ödemelerin sadece rubleyle yapılmasına yönelik önerisine karşı olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Kazakistan Avrasya Ekonomik Birliği’nde gaz ticaretinin sadece rubleyle yapılmasına karşı
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Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, başkent Astana’da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akçulakov, şu anda üyesi oldukları AEB ülkeleri ile ortak gaz pazarının oluşturulmasını görüştüklerini söyledi.

Kazak Bakan, söz konusu ortak pazarın kurulmasına yönelik herhangi bir nihai anlaşma imzalanmadığını, sadece görüşme aşamasında olduklarını kaydetti.

Rusya’nın AEB ortak gaz pazarı kapsamında ödemelerin sadece rubleyle yapılmasına yönelik önerisine karşı olduklarını belirten Akçulakov, “Bizim tutumumuz ise bu seçeneğin anlaşma taraflarının tercihinde olmasıdır. Yani biri gaz satın aldığında ödeme için para birimini kendisi seçebilmelidir.” diye konuştu.

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