Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti: 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. Erdoğan, ''Kardeş Kazakistan’ın güvenliğine istikrarına toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum. Türkiye ziyaretiniz sırasında imzaladığımız 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak. Bugün de 6 anlaşmayla onları da güçlendiriyoruz. Ata topraklarımızda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi.

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