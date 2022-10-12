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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti: 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. Erdoğan, ''Kardeş Kazakistan’ın güvenliğine istikrarına toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum. Türkiye ziyaretiniz sırasında imzaladığımız 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak. Bugün de 6 anlaşmayla onları da güçlendiriyoruz. Ata topraklarımızda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Kazakistan ziyareti: 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kardeş Kazakistan’ın güvenliğine istikrarına toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum. Türkiye ziyaretiniz sırasında imzaladığımız 14 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazanacak. Bugün de 6 anlaşmayla onları da güçlendiriyoruz. Ata topraklarımızda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetine icabetle Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdürüyor. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.


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