Lübnan Mahkemesi'nden15 yıl önce suikaste uğrayan Hariri kararı: Hizbullah'ın rolü yok

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması yapıldı.
- Mahkeme Hizbullah'ın cinayete dahline ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ayrıca Suriye hükümetinin de doğrudan suikaste karıştığına kanıt bulunamadığı belirtildi.
Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama nedeniyle karar duruşmasını ertelemişti.