Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Lübnan Mahkemesinden15 yıl önce suikaste uğrayan Hariri kararı Hizbullahın rolü yok
ORTADOĞU

Lübnan Mahkemesi'nden15 yıl önce suikaste uğrayan Hariri kararı: Hizbullah'ın rolü yok

BM destekli Lübnan mahkemesi 15 yıl önce suikasta uğrayan Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinde Hizbullah'ın rolüne dair kanıt olmadığına karar verdi.

Haber Merkezi Diğer
15 yıl önce suikaste uğrayan Lübnan Başbakanı Refik Hariri.
15 yıl önce suikaste uğrayan Lübnan Başbakanı Refik Hariri.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması yapıldı.

  • Mahkeme Hizbullah'ın cinayete dahline ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Ayrıca Suriye hükümetinin de doğrudan suikaste karıştığına kanıt bulunamadığı belirtildi.

Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama nedeniyle karar duruşmasını ertelemişti.

Hariri suikasti davası başladı
DÜNYA
Hariri suikasti davası başladı

İsrail'in Hariri suikasti belgeleri
DÜNYA
İsrail'in Hariri suikasti belgeleri

Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Dün Beyrut'u öldürdüler
DÜNYA
Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Dün Beyrut'u öldürdüler
Abone Ol Google News
Mide bulandıran olay

Mide bulandıran olay

Ekipler kötü kokudan çalışmakta zorlandı.
İzin verilmeyecek

İzin verilmeyecek

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitim açıklaması.
FETÖ davasında yargılanan Ankara Kuşu hakim karşısına çıktı

Saniye saniye kaza anı

Saniye saniye kaza anı

​Arnavutköy'de art arda makas atarken birden...

Koronavirüs<br>aşısı hazır

Koronavirüs
aşısı hazır

​Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama.

​İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki tedbirlerden memnun.

Bonservis almadık

Bonservis almadık

​​Kasımpaşa'nın açıklaması ortalığı karıştırdı.

​Artık yol ve kaldırımlara konulamayacak.

Thiam Fenerbahçe'de

Thiam Fenerbahçe'de

​​Sarı-lacivertliler, Senegalli oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.