Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Dün Beyrut'u öldürdüler

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri, patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, hesap vermeye hazır olduğunu, olayda parmağı bulunan herkesin sorumluluk üstlenmesi ve hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti.

Eski Başbakan Hariri, olaya ilişkin bir soruşturma gerçekleştirilmesi ve bunun için de detay vermeksizin "yurt dışındaki dostlardan" yardım istenmesi gerektiğini dile getirdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Hariri, "Beyrut kurban edildi. Bunu anlatacak, ifade edecek bir kelime yok. Bugün yara almayan Beyrutlu yok" dedi.

'Dün Beyrut'u öldürdüler'

Saad Hariri, daha sonra olayın yaşandığı bölgeye birkaç kilometre uzaklıktaki babası eski Başbakan Refik Hariri'nin mezarını ziyaret etti.

Hariri babasının mezarı başında, "Dün Beyrut'u öldürdüler. Uluslararası Lübnan Mahkemesi, (Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada) kararı açıklamayı erteler mi ertelemez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 14 İHH ekipleri, patlamanın olduğu Beyrut limanında vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı oluyor. Ayrıca evsiz kalanlar için gıda yardımları da başladı. Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Kızılhaç’ının yayınladığı son verilere göre patlamada 100 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi de yaralandı. Patlamanın ardından İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri harekete geçti. Yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere İHH ambulans ekibi hizmete geçti. İHH ekipleri Beyrut’ta yaraları sarmaya başladı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yaralılara yardım etmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi geçen ay, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada kararını 7 Ağustos'ta açıklayacağını duyurmuştu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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