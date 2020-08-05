Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Eski Lübnan Başbakanı Haririden Beyruttaki patlamaya ilişkin açıklama Dün Beyrutu öldürdüler
ORTADOĞU

Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Dün Beyrut'u öldürdüler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından açıklamalarda bulunan eski Başbakan Hariri, ''Dün Beyrut'u öldürdüler. Beyrut kurban edildi. Bunu anlatacak, ifade edecek bir kelime yok. Bugün yara almayan Beyrutlu yok'' dedi. Bölgede incelemelerde bulunan Hariri, "yurt dışındaki dostlardan" yardım istenmesi gerektiğini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri.
Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri.

Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri, patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, hesap vermeye hazır olduğunu, olayda parmağı bulunan herkesin sorumluluk üstlenmesi ve hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti.

  • Eski Başbakan Hariri, olaya ilişkin bir soruşturma gerçekleştirilmesi ve bunun için de detay vermeksizin "yurt dışındaki dostlardan" yardım istenmesi gerektiğini dile getirdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Hariri, "Beyrut kurban edildi. Bunu anlatacak, ifade edecek bir kelime yok. Bugün yara almayan Beyrutlu yok" dedi.

Büyük patlamanın ardından Beyrut havadan görüntülendi
OYNAT 00:41
Büyük patlamanın ardından Beyrut havadan görüntülendi
Lübna'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan büyük patlama sonrası bu sabah çekilen drone görüntüsü ile şehirde yaşanan yıkımın bilançosu gözler önüne serildi.

'Dün Beyrut'u öldürdüler'

Saad Hariri, daha sonra olayın yaşandığı bölgeye birkaç kilometre uzaklıktaki babası eski Başbakan Refik Hariri'nin mezarını ziyaret etti.

Hariri babasının mezarı başında, "Dün Beyrut'u öldürdüler. Uluslararası Lübnan Mahkemesi, (Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada) kararı açıklamayı erteler mi ertelemez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İHH ekipleri Beyrut’ta yaraları sarmaya başladı
FOTOĞRAF 14
Title
İHH ekipleri, patlamanın olduğu Beyrut limanında vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı oluyor. Ayrıca evsiz kalanlar için gıda yardımları da başladı.
Title
Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Title
Lübnan Kızılhaç’ının yayınladığı son verilere göre patlamada 100 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi de yaralandı.
Title
Patlamanın ardından İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri harekete geçti.
Title
Yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere İHH ambulans ekibi hizmete geçti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İHH ekipleri Beyrut’ta yaraları sarmaya başladı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yaralılara yardım etmek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi geçen ay, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada kararını 7 Ağustos'ta açıklayacağını duyurmuştu.

  • Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye Beyrut için harekete geçti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye Beyrut için harekete geçti

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir: Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk
DÜNYA
Lübnan Gümrük Genel Müdürü Zahir: Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem: Kardeş Lübnan’ın acısı acımızdır
HAYAT
TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem: Kardeş Lübnan’ın acısı acımızdır

Beyrut'taki büyük patlamanın nedeni olan amonyum nitrat nedir?
TEKNOLOJİ
Beyrut'taki büyük patlamanın nedeni olan amonyum nitrat nedir?

Beyrut'taki patlama Lübnan'ın can damarını kopardı: Beyrut Limanı neden bu kadar önemli?
DÜNYA
Beyrut'taki patlama Lübnan'ın can damarını kopardı: Beyrut Limanı neden bu kadar önemli?
Abone Ol Google News
Vali böyle uyardı

Vali böyle uyardı

'Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın'
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Arda Turan yeniden Galatasaray'da.
Erdoğantalimatı verdi

Erdoğan
talimatı verdi

Türkiye Beyrut için harekete geçti.
Hasta kabulüne başladı

Hasta kabulüne başladı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Çiçeksiz baharın<br>ilk durağı

Çiçeksiz baharın
ilk durağı

Atlas'ın ilk bölümünde ​Tunus ve simge isim Gannuşi'yi tanıyacağız.
Can damarı koptu

Can damarı koptu

​Beyrut Limanı neden bu kadar önemli?

Bursa'da mucize kurtuluş

Bursa'da mucize kurtuluş

​Saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
Yoğun denetim<br> yarın başlıyor

Yoğun denetim
yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Bu oyuna gelmeyin

Bu oyuna gelmeyin

Telefonuna gelen linki tıkladı, hayatının şokunu yaşadı.
İngiliz kanalından Türkiye'ye övgü

İngiliz kanalından Türkiye'ye övgü

Salgınla mücadele eden personele kahraman gözüyle bakılıyor.
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Milli oyuncu Mert Çetin sağlık kontrollerinden geçti.
Beyrut Valisi açıkladı

Beyrut Valisi açıkladı

Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez.
Bedellide 2020 rakamları açıklandı

Bedellide 2020 rakamları açıklandı

​Katsayı farkıyla 37 bin 70 liraya yükseldi.

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.