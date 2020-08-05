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TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem: Kardeş Lübnan’ın acısı acımızdır

Lübnan’ın acılı ve mutlu günlerimizde daima yanımızda bulduğumuz kardeş ülke olduğunu kaydeden TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, “Beyrut Limanı’nı yerle bir eden patlamanın şiddetini ve acısını yüreğimizde hissettik. Meydana gelen maddi manevi hasarın en kısa zamanda telafi edilmesi ve yaraların sarılması önceliklidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada yüzün üstünde ölü ve binlerce kişi yaralandı.
Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada yüzün üstünde ölü ve binlerce kişi yaralandı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Beyrut Limanı’nda meydana gelen, yüzün üstünde ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili bir mesaj yayımladı.

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Bölgeyi tamamen yok ederek çok sayıda insan kaybına yol açan patlamayı felaket olarak nitelendiren Ekrem Erdem, “Bizim de dâhil olduğumuz bu coğrafya sık sık acılarla ve felaketlerle sınanıyor. Temennimiz bu felaketten doğan kayıplarla sarsılan Lübnanlı kardeşlerimizin yaralarının sarılması ve teskin edilmesidir” dedi.

TDED'in yayınladığı geçmiş olsun afişi.

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Çok sayıda yaralı bulunduğuna dikkat çeken Erdem, salgın günlerinde yaşanan bu acı hadisenin üstesinden gelebilmesi için her durumda yanımızda bulduğumuz Lübnan’a milletçe destek olmamız gerektiğini ifade etti.

Lübnan’ın güzel insanlarının Türkiye’ye karşı duyarlığının hiç unutulmaması gerektiğini belirten Erdem, patlamada vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa, kalanlara sabır ve başsağlığı diledi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem

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