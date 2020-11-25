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Dünya Lübnanda Beyrut Limanındaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi
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Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi

Lübnan'da ticaretin kalbi olan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili gerekli soruşturmanın gecikmesi hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından protesto edildi. Nezih ve şeffaf bir kararla adaleti yerine getirmesi için Lübnan yargısına imkan tanıyacaklarını belirten göstericiler, insaflı bir karar alınmaması halinde ülke sınırlarını aşacak tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesini protesto etti.

Başkent Beyrut'taki meclis binası çevresinde düzenlenen gösteriye katılanlar, patlamada hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının yanı sıra soruşturmanın gecikmesini kınayan ve dosyanın siyasallaştırılmamasını talep eden yazıların bulunduğu dövizler taşıdı.

Nezih ve şeffaf bir kararla adaleti yerine getirmesi için Lübnan yargısına imkan tanıyacaklarını belirten göstericiler, insaflı bir karar alınmaması halinde ülke sınırlarını aşacak tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

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Soruşturma zaman alacak

Patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri başta olmak üzere Lübnan halkı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen sorumluları belirleyecek soruşturmanın sonuç vermemesine karşı zaman zaman protesto eylemleri düzenliyor.

Resmi makamlar ise soruşturmanın çok boyutlu olması sebebiyle zaman alacağını ifade ediyor.

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