Müzakere mi daha büyük savaş mı?

ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın enerji şebekesine yönelik saldırı planını beş gün ertelemesi ve Tahran ile geçen hafta sonu müzakerelerin başladığını iddiasına ilişkin soru işaretleri dün taraflar arasında karşılıklı saldırıların sertleşmesiyle güçlendi. Amerikan medyasına konuşan bir ABD yetkilisinin, “Beş günlük saldırı durdurma kararı sadece enerji tesislerini kapsıyor. Askeri tesisler, donanma, balistik füzeler ve savunma sanayi üssü için geçerli değil. Operasyonun ilk girişimleri devam edecek” ifadelerini kullanması ise müzakerelerin sonucuna ilişkin umutları azalttı. Öte yandan Trump'ın İran ile görüşmelerine İsrail'in taraf olmadığının belirtilmesi de taraflar arasındaki müzakerelerin zayıflığına delil olarak sunuldu. Taraflar arasındaki saldırılar devam ederken, ABD'nin bölgeye askeri sevkiyatlarının da hız kazanması, "Trump zaman kazanmak istiyor" yorumlarına güç kazandırdı. İran Devrim Muhafızları ise İsrail'in Filistin topraklarında ve Lübnan'da sivilleri hedef alması durumunda, kuzeydeki ve Gazze Şeridi'ndeki birliklerinin 'sınırsızca' hedef alınacağı konusunda İsrail ordusunu uyardı.

İRAN'IN ENERJİ HATLARI VURULDU

İran medyası, dün Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidinden geri adım atmasının üstünden 24 saat geçmeden İsrail ve ABD güçlerinin ülkedeki iki gaz tesisini ve bir boru hattını hedef aldığını belirtti. Fars haber ajansına göre, İsfahan'da bulunan bir gaz idaresi binası ve gaz basıncı düzenleme istasyonu saldırıların hedefi oldu. Tesislerde "kısmi hasarın" meydana geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında, Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki bir elektrik santralinin gaz boru hattı işleme istasyonunun dışındaki bölgeye de bir mühimmat isabet ettiği, kentin valisi tarafından açıklandı.

İSRAİL'E YENİ DALGA FÜZE SALDIRISI

İran'ın dün gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan misillemede, 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu. İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi. İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi.

ÖZEL OPERASYON HAZIRLIĞI

Öte yandan ABD Başkanı bir taraftan müzakere derken diğer taraftan Pentagon'un Ortadoğu’ya gönderdiği seçkin askeri birlikler, olası operasyonların niteliğine dair önemli ipuçları veriyor. Sahaya konuşlandırılan bu birlikler, klasik savaş gücünden çok "nokta atışı, yüksek hassasiyetli ve gizli operasyonlara" işaret ediyor. Gönderilen güçlerin başında 160. Özel Harekât Havacılık Alayı (Gece Avcıları) geliyor. Bu elit helikopter birliği, özel kuvvetleri gece operasyonlarıyla gizlice hedef bölgelere indirip çıkarmasıyla biliniyor. Kara operasyonlarının öncüsü ise 75. Komando Tugayı. Hızlı baskınlar, havaalanı ele geçirme ve yüksek değerli hedeflere yönelik doğrudan saldırılar bu birliğin uzmanlık alanı. En kritik görevler için ise ABD’nin en gizli birimlerinden biri olan Delta Force'un da bölgeye gönderildiği belirtiliyor. Terörle mücadele ve rehine kurtarma gibi yüksek riskli görevlerde kullanılan bu birlik, özellikle üst düzey hedeflere yönelik operasyonlarıyla öne çıkıyor. Hint-Pasifik bölgesinden iki deniz piyadesi görev gücünün cuma günü Körfez bölgesine ulaşması bekleniyor. Deniz piyadesi görev grupları, baskın, keşif ve gizli görevleri deniz, hava ve kara unsurlarıyla gerçekleştirebiliyor. The New York Times gazetesi de yaklaşık 3 bin askerden oluşan 82. Hava İndirme Tümeni'nin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceğini öne sürdü.

BEŞ GÜNLÜK ATEŞKES GİRİŞİMİ

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği iddialarına yer verildi. Görüşmelerde Pakistan'ın, ABD ile İran'ın üst düzey liderleri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmasının önerildiğini belirten yetkililer, ABD'nin bu fikre kısa sürede sıcak baktığını öne sürdü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ülkesinin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.





HAVA İNDİRME TÜMENİ'NE İRAN GÖREVİ

İran'a karşı savaş sebebiyle binlerce deniz piyadesini Orta Doğu'ya yönlendiren Amerikan yönetimi şimdi de 3 bin kişiden oluşan hava indirme tümenini bölgeye göndermeye hazırlanıyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı. Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi. 82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor. Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı. WSJ, haberinde, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.





BUŞEHR'DE NÜKLEER SANTRAL VURULDU

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir" denildi. Diğer taraftan İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinde dün akşam en az 7 kişi yaralandı. Füzelerden birinin Bnei Brak kentine isabet etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı. İsrail basını, füzelerden birinin misket bombası taşıdığını öne sürdü. Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.



