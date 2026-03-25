Körfez savaşa dahil olabilir

Ortadoğu’da giderek tırmanan gerilim yeni bir aşamaya girebilir. ABD medyasında Körfez ülkelerinin İran'a karşı savaşa doğrudan gireceği haberleri yapılırken ABD Başkanı Donald Trump da bu yönde sinyal verdi. The Wall Street Journal kaynaklı habere göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a karşı yürütülen savaşa daha doğrudan dahil olabilecek adımlar atmaya başladı. İddia, savaşın başlangıcından beri, işgalci güç İsrail'in bir Şii-Sünni savaşına zemin hazırladığı iddialarını gündeme getirirken, savaşın yayılma ve derinleşme endişesini doğurdu. Habere göre Suudi Arabistan, daha önce karşı çıktığı bir tutumdan geri adım atarak ABD ordusuna Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanma izni verdiği iddialar arasında. Bu gelişme, Riyad’ın çatışmada daha aktif rol alabileceğine işaret ediyor. Öte yandan BAE’nin de İran’a yönelik ekonomik ve lojistik baskıyı artırdığı belirtiliyor. Ülke, İran bağlantılı bazı kurumları kapatarak Tahran’ın bölgedeki faaliyetlerini sınırlamaya yönelik adımlar attı. Uzmanlara göre bu adımlar, halihazırda ABD ve İsrail’in dahil olduğu İran savaşının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskini artırıyor. Körfez ülkeleri uzun süre İran’la doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışsa da son saldırılar bu stratejiyi zayıflattı. Nitekim son haftalarda İran’ın, Körfez ülkelerindeki enerji tesislerine ve askeri hedeflere yönelik füze ve drone saldırıları düzenlediği bildiriliyor.





CAYDIRICILIĞI SAĞLAMA HEDEFI

Bu saldırılar, Suudi Arabistan ve BAE üzerinde “karşılık verme” baskısını artırdı. Körfez ülkelerinin, "Güvenli liman" konumunu korumak amacıyla İran karşısında caydırıcılıklarını göstermeye zorlandığı da değerlendiriliyor. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi. İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi. Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi. Trump 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu. Trump, sürenin dolmasına kısa süre kala yaptığı açıklamada ise İran'a beş gün daha mühlet verdiğini söylemişti.

TRUMP ARAP ÜLKELERİNİ YİNE HEDEF YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump ise dün akşam yaptığı açıklamalarla da adeta Körfez ülkelerini bir kez daha İran karşısında hedef yaptı. Trump, İran'ın "asla nükleer silaha sahip olmayacağı" konusunda kendileriyle mutabık kaldığını savundu. "Açıkçası Körfez'deki müttefiklerimiz şu ana dek oldukça iyi iş çıkardılar" diyen Trump, BAE, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerin İran tarafından "güçlü şekilde" hedef alındığını belirtti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi M. bin Selman'ın kendisinden İran konusunda "daha fazla şey yapmasını" isteyip istemediği sorusunu Trump, "Evet, kendisi bir savaşçı. Suudi Arabistan da bizimle birlikte savaşıyor" diye yanıtladı.



