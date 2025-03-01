NATO'dan Zelenski'ye talimat gibi tavsiye: Trump'la aranı düzeltmek için bir yolunu bul

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD, Ukrayna ve Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Beyaz Saray'da yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile iki kez telefonda görüştüğünü söyleyen Rutte, Ukrayna liderine talimat gibi tavsiyede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğini savunan Rutte, "Zelenski'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli." diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
,
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
'nin
ABD Başkanı Donald Trump
ile ilişkilerini düzeltmesi için "
bir yol bulması
" gerektiğini bildirdi.
Rutte, BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ve
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
arasında
Beyaz Saray
'da yaşanan gerginliğin ardından Zelenski ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti.
Rutte, Trump'ı savundu: Hakkını teslim etmek lazım
Rutte, Trump'ı savundu: Hakkını teslim etmek lazım
ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını, ancak Zelenski'e, "
Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini
" aktardı.
Rutte, ABD Başkanı Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Arayı düzeltmek için bir yolunu bul"
"Arayı düzeltmek için bir yolunu bul"
Mark Rutte, Trump ile Zelenski arasında dün yaşanan tartışmanın "
talihsiz
" olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi.
Rutte, "
Zelenski'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli.
" diye konuştu.
Mark Rutte, bu konuyu Zelenski ve
İngiltere Başbakanı Keir Starmer
ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtti.
"ABD, Ukrayna ve Avrupa birlikte hareket etmeli"
"ABD, Ukrayna ve Avrupa birlikte hareket etmeli"
NATO Genel Sekreteri, "
Zelenski ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz.
" dedi.
Ayrıca, Rutte, Trump'ın 2017'den 2020'ye kadar süren ilk liderliği sırasında, ABD'nin
Javelin
tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak, bunun da Ukrayna'nın Rusya'ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.
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