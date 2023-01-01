New York BM 78. Genel Kurul görüşmeleri için yoğun güvenlik önlemleri altında.

ABD'nin New York şehri bu hafta, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmeleri için gelecek 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciyi ağırlamaya hazırlanıyor.





New York Polis Departmanı (NYPD) Başkanı Edward Caban, şehirde alınan güvenlik önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.





Caban, yılın bu zamanında New York şehrinin küresel sahneye çıktığını belirterek alınan yoğun güvenlik önlemleri gereği vatandaşlara daha hızlı ve güvenli ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve sabırlı olmaları çağrısında bulundu.





Şu ana kadar BM'ye ve genel olarak New York şehrine yönelik kayda değer bir tehdit olmadığını ifade eden Caban, yine de NYPD'nin diğer güvenlik birimleri ile şehri güvende tutmak ve günlük yaşamın sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için tüm kaynakları seferber ettiğini dile getirdi.





BM Güvenlik ve Emniyet Servisi Başkan Yardımcısı Rodrigo Victor da Paixao, yıl içinde her zaman BM merkezinde devlet veya hükümet başkanlarını ağırladıkları için güvenlik olarak hazırlıklı olduklarını ancak eylülde yoğun katılımdan dolayı diğer görev bölgelerinden ek BM güvenlik personelini New York'a çağırdıklarını belirtti.





Paixao, BM Genel Kurul açılışı için güvenlik koordinasyonu ve çalışmalarına aylar öncesinden başladıklarını yangın, tıbbi durumlar, terör saldırısı, doğal afet ve acil tahliyeler gibi konularda tatbikat yaptıklarını kaydetti.





BM Genel Kurul haftası için özel güvenlik riski değerlendirmelerinin New York şehri güvenlik güçleri ve federal birimlerle birlikte hazırlandığını vurgulayan Paixao, "En kötü senaryoların tümüne hazırız." dedi.





NYPD bu hafta yoğun mesai yapacak

Manhattan'da, özellikle BM civarında, ülkenin en büyük polis gücünü oluşturan NYPD, olağanüstü güvenlik önlemleri için hazırlanırken bu hafta BM polisi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve Dışişlerine bağlı gizli servis elemanları da çevrede yoğun mesai yapacak.





Yaklaşık 20 bini sivil olmak üzere 55 bin polis çalışanıyla NYPD, haftalar öncesinden hazırlıklarına başladığı BM Genel Kurulu'nun açılışı için bir dizi güvenlik önlemini uygulamaya sokuyor.





NYPD, BM binasının bulunduğu Manhattan'ın orta doğu kesimini tamamen trafiğe kapatarak kaldırımların kenarına boydan boya koyduğu metal bariyerlerle BM'ye yakın sokakları güvenlik kordonu altına alıyor.





BM civarında, özellikle 1. Cadde üzerine kurulan mobil polis gözetleme kulelerinin yanı sıra Genel Kurul haftası boyunca, olası bombalı araç saldırılarına karşı bazı noktalara ağır beton barikatlar yerleştiriliyor.





Özellikle başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, yüksek korumalı devlet başkanlarının kalacağı otellerin civarı ile BM civarındaki önemli bina ve sokak girişlerine siper amaçlı kum yüklü iş kamyonları çekilecek.





BM civarında sokaklar kapatılacak

Bu hafta, New York Belediyesi ile NYPD'den yapılan kamuoyu duyurusunda 15 Eylül Cuma saat 06.00 civarında başlayan sokak kapatmalarının 26 Eylül akşamına kadar süreceği uyarısı yapıldı.





BM civarında oluşturulacak "güvenli bölge"ye vatandaşlardan araçlarını ve bisikletlerini bırakmamaları çağrısında bulunularak, civarda ikamet eden sakinlerin çöplerini de 21.00'e kadar dışarı çıkarmamaları istendi.





Bu süre zarfında Manhattan'ın orta doğu kesiminde 48. ile 42. sokakları arasında kalan 1. Cadde trafiğe kapatılacak.





Yayalar için de yine 1. ve 2. Cadde üzerindeki, 42. ve 49. sokaklar arasında saat 07.00 ile 21.00 arası, dünya liderlerinin BM Genel Kurulu'nda hitaplarını yaptığı hafta boyunca her gün kontrol noktaları oluşturulacak.





Bu alana hafta boyunca sadece BM kartı bulunan kişiler, diplomatlar, STK temsilcileri, gazeteciler ve geçici izin alan gruplar girebilecek.





Bu kişiler de güvenli alana, BM polisi, NYPD, federal ajanlar ve gizli servis çalışanlarının bulunduğu belli güvenlik noktalarında yapılan kimlik kontrolleri ve K-9 köpeklerinin çanta koklaması sonucu geçebilecek.





BM geçiş kartlarının da kendi içinde güvenlik kategorileri bulunuyor. Devlet Başkanlarının yer aldığı delegasyona ve onlara eşlik edecek personele VIP geçiş kartları verilirken alt düzey diplomatlar, BM çalışanları, basın mensupları ve davetliler de BM içinde sınırlı olarak belli bölgelere erişim sağlayabiliyor.





Geçen yıl 77. BM Genel Kurul açılışı haftasında BM'de toplam 55 bin 580 kişi güvenlik taramasından geçti, bu kişilerin üzerindeki 67 bin 698 eşya arandı. Günlük olarak en yüksek rakam 13 bin 508 kişi ve 13 bin 165 öğe olarak kayıtlara geçti.





BM Geçiş ve Kimlik Birimi de geçen yıl, yüzde 43'ü katılımcı geçişleri, yüzde 38'i diplomat geçişleri, yüzde 16'sı personel geçişleri ve yüzde 3'ü de medya geçişleri olmak üzere toplam 146 bin 940 kimlik ve geçiş kartı düzenledi.





Araç trafiği kilitlenecek

Bir hafta boyunca bu alanda BM’ye giriş ve çıkış için sadece devlet başkanı düzeyindeki araç konvoylarının hareketine izin verilecek.





Bunların dışında NYPD, Manhattan'ın doğu ve batısında bulunan FDR anayolunun bir kısmı dahil, orta kesiminde birçok cadde ve BM haftası süresince güvenlik gerekçesiyle trafiğe tamamen veya sınırlı şekilde kapalı tutacak.





BM Genel Kurul görüşmeleri için gelen liderlerin çoğunun, şehrin en işlek ve lüks caddesi olan 5. Cadde civarındaki otellerde kalması nedeniyle bu bölgelerde de trafik gün içinde neredeyse duracak.





Özellikle söz konusu devlet başkanlarının özel araçlarının BM binasına hareketleri sırasında, geçişler için polis birçok sokağın ve caddenin köşe başlarında yaya trafiğini de "donma" denilen uygulama ile geçici olarak tamamen durdurabiliyor.





BM Özel Hizmetler Birimi, geçen yıl 77. Genel Kurul haftasında 140 devlet ve hükümet başkanına, 63 dışişleri bakanına ve diğer 34 VIP katılımcıya emniyet ve güvenlik sağlama konusunda yardımcı oldu.





Bunlara ek olarak, yüksek veya orta tehdit düzeyindeki devlet ve hükümet başkanlarını taşıyan 745 araç konvoyunun BM yerleşkesine girmesine izin verildi.





BM Doğu Nehri üzerinden sahil güvenlik botlarıyla korunacak

NYPD, FBI ve gizli servis çalışanları tarafından sıkı bir şekilde karadan korunacak BM binası için ayrıca havadan ve denizden de saldırı tehditlerine karşı sürekli teyakkuz halinde bulunuluyor.





Başta BM binasının üstü olmak üzere, civardaki bazı stratejik binaların katlarına keskin nişancılar yerleştirilirken, NYPD'ye ait güvenlik helikopterleri ve insansız hava araçları da şehrin üzerinde hava güvenliğini tesis edecek.





Manhattan'ın doğu yakasından geçen Doğu Nehri üzerinde ABD Sahil Güvenlik ve NYPD Özel Operasyon birimlerine ait silahlı botlar, BM Genel Kurulu'nun açılışı boyunca görev yapacak.





BM Genel Kurul haftasında özellikle dünya liderlerinin katıldığı yüksek düzeyli toplantıların yapıldığı günlerde, alınan olağanüstü güvenlik önlemleri çerçevesinde Doğu Nehri, kuzeyde 59. Sokak üzerinde bulunan Queensboro Köprüsü ile güneyde 35. Sokak arası tamamen yüzen vasıta trafiğine kapatılıyor.





Normal zamanlarda ise Doğu Nehri üzerinde hareket eden vasıtalardan, BM binasının kıyısına 150 metre açıktan geçmeleri isteniyor. Bu alana giriş için sahil güvenlik birimlerinden izin alınması gerekirken, bu düzenlemeyi ihlal edenler 50 bin dolar para veya hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.





BM binası çevresi protestolara sahne oluyor

BM Genel Kurulu haftasında, diplomasi trafiğinin yoğunluğu kadar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gruplar da uluslararası camiaya seslerini duyurmak için BM binası çevresinde gösteri düzenleyebiliyor.





Eylemciler, başta 1. ve 2. Cadde arasındaki Dağ Hammarskjold Plaza parkı başta olmak üzere BM binasının karşısındaki sokaklarda ve 2. Cadde üzerinde, polis kordonu içinde gösteriler yapabiliyor. Bu bölgenin dışında devlet başkanlarının kaldığı otel önleri de destek veya protesto gösterilerine sahne olurken diplomatik misyonların bulunduğu bina önlerinde de protesto düzenlenebiliyor.





Bu yıl özellikle, iklim savunucularının BM ve New York'un belli bölgelerinde etkili şekilde gösteri düzenlemesi bekleniyor.





Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM'nin 78. Genel Kurul görüşmeleri, 19 Eylül'de başlayacak. Görüşmelere, bu yıl 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak.











