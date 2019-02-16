Dünya Obamaya verdiler ama bana vermezler
AMERİKA

Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

Obama'ya verdiler ama bana vermezler

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başkanı Şinzo Abe'nin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini duyurdu. Trump: Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense muhtemelen hiç kazanamayacağım.

Haber Merkezi AA
Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin &quot;barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışına bağlılığı&quot; nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışına bağlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı.

  • Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, şubatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı görüşmeleye ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Japonya Başbakanı Abe'nin kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'e aday gösterdiğini anlattı.


Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini ifade eden Trump, Japon Başbakanı'nın kullandığı "Sizi Japonya adına aday gösteriyorum. Nobel Barış Ödülü'nün size vermelerini öneriyorum." ifadelerini aktardı.

Nobel Barış Ödülü Barack Obama'nın
DÜNYA
Nobel Barış Ödülü Barack Obama'nın

"Obama'ya verdiler ama bana vermezler"

Eski ABD Başkanı Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım." dedi.

Öte yandan Japon makamları, Abe'nin Trump'ı aday gösterdiğini doğrulamadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından haberdar olduklarını, ancak Abe ile Trump arasındaki diyaloğun detaylarıyla konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetti.

Birliğin Durumu

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasından 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

REKLAM

Trump: Suriye ile ilgili açıklama yapacağım
DÜNYA
Trump: Suriye ile ilgili açıklama yapacağım

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield
DÜNYA
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield

Trump bildiriyi imzaladı: ABD OHAL'de
DÜNYA
Trump bildiriyi imzaladı: ABD OHAL'de
/**/
Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz

Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz
ABD'ye son uyarılar

ABD'ye son uyarılar

Bakan Akar, ABD'li muhataplarıyla bir araya geldi.
Olay yorum

Olay yorum

​Rıdvan Dilmen tartışılan pozisyonu yorumladı.
Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Bornova'daki toprak kayması nedeniyle evler tahliye ediliyor.
Fenerbahçe tekledi

Fenerbahçe tekledi

​Fenerbahçe, 10 kişi kalan Konyaspor'u yenemedi.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.

30 yıllıkhasret bitecek

30 yıllıkhasret bitecek

Erdoğan, Ataşehirlilerin yıllardır beklediği projeyi açıkladı.
İdlib'de katliam!

İdlib'de katliam!

​Esed rejimi sivil mahallesini kana buladı.
Türklerin oy vermesi yasaklansın

Türklerin oy vermesi yasaklansın

Irkçı liderin sunduğu yasa tasarısı Türklerden tepki topladı.
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

Valilik: Metruk bina çöktü, can kaybı yok.
Edirne CHP'den kurtulacak

Edirne CHP'den kurtulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de halka hitap etti.
CHP'de muhalifler ayaklandı

CHP'de muhalifler ayaklandı

​Kılıçdaroğlu bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.
İYİ Parti'de CHP krizi

İYİ Parti'de CHP krizi

İYİ Partili Başkan, CHP ile ittifaka tepki göstererek istifa etti.

Çöken binayla ilgili raporda birbirinden vahim bilgiler yer aldı.
91 bin seçmenin kaydı donduruldu

91 bin seçmenin kaydı donduruldu

YSK Başkanı Sadi Güven'den önemli açıklama.​
Engel olana 2 bin 832 TL ceza

Engel olana 2 bin 832 TL ceza

​Havalimanında güvenlik uygulamasında değişiklik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.