Dünya Trump bildiriyi imzaladı ABD OHALde
AMERİKA

​Trump bildiriyi imzaladı: ABD OHAL'de

Trump bildiriyi imzaladı: ABD OHAL'de

ABD Başkanı Trump Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edeceğini açıklamasının ardından bu konudaki bildiriyi imzaladı. Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump Amerika’nın Meksika sınırındaki durumu “çetelerin işgali” olarak niteledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, bildiri imzaladı. (Fotoğraf: Arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump, bildiri imzaladı. (Fotoğraf: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’den oluşan komisyonun üzerinde uzlaştığı bütçe tasarısını da imzalayacak. Söz konusu tasarı Trump’ın Meksika sınırına duvar planı için yaklaşık 1,4 milyar dolar ödenek içeriyor.

Duvar inşası için 8 milyar dolarlık kaynak

Meksika sınırına duvar projesi için daha önce Kongre’den 5,7 milyar dolar ödenek talep eden Başkan Trump duvar projesi için paranın geri kalanını ulusal acil durum ilan etmesi sonrası Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bütçelerinden gelecek takviye kaynaklardan karşılamayı planlıyor. Başkan Trump ulusal acil durum ilan etmesiyle birlikte Meksika sınırına duvar inşası için 8 milyar dolara yakın kaynak bulunacağını söyledi.

Demokratlar OHAL kararını mahkemeye taşıyacak

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Demokratlar Başkan Trump’ın ulusal acil durum ilan etmesi halinde bu kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıklamıştı. Başkan Trump Beyaz Saray’daki basın toplantısında hukuki mücadeleyi kazanacaklarına inandığını söyledi, “Anayasa Mahkemesi’nde kazanacağız” dedi.

Başkan Trump Meksika sınırında duvara yasadışı göçün önlenmesi için ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha savundu. Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında 6 kadın ellerinde yasadışı göçmenler tarafından öldürülen çocuklarının fotoğraflarını taşıdı. Başkan Trump da konuşması sırasında o ailelere atıfta bulundu.

Trump Beyaz Saray'daki açıklamalarının ardından ulusal acil durum ilanını içeren bildiriyi imzaladı. Bildiride Trump, "mevcut acil durumun ciddiyeti nedeniyle" ordudan yardım istemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Trump, "Güney sınırındaki mevcut durum, ana ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit eden ve ulusal bir acil durum oluşturan bir sınır güvenliği ve insani kriz teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

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