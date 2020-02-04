Onlarca koala kereste için öldü

Victoria eyaletinin Portland bölgesinde aralık ayında çok sayıda koalanın yaşam alanı olan bir okaliptüs fidanlığının kereste için dozerlerle yıkıldığı ortaya çıktı.

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Yangınlarda canlarını hiçe sayıp alevlerin arasında dalan Avustralyalılar, bu kez kereste için onlarca koalanın ölümüne neden oldu.

Bazıları açlıktan ölmüş

Hayvanları koruma derneği "Animals Australia" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkımın ardından bölgede onlarca koalanın ölüsünün bulunduğunu ifade ederek, okaliptüs yapraklarıyla beslenen koalalardan bazılarının açlıktan, bazılarının da yıkım sırasında öldüğünü açıkladı.

80'inin tedavisi devam ediyor

Bölgede ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği, yıkım sırasında yaralanan, aç ya da susuz kalan 80 kadar koalanın da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Sorumlulardan hesap sorulacak

Victoria eyaleti Çevre Bakanı Lily D’Ambrosio, yaptığı açıklamada olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, koalaların ölümünden sorumlu olanlardan hesap sorulacağını vurguladı.

Yangınlarda 1.25 milyar hayvan öldü

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1.25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanlar olduğu sanılıyor.