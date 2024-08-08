Orta Doğu'daki gerilim hattına İtalya da dahil oldu: Meloni'den Pezeşkiyan'a 'gerilimi tırmandırmaktan kaçının' çağrısı

İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. ABD basınından flaş bir iddia daha geldi. CNN, Hizbullah'ın İran'dan 'bağımsız' bir saldırı başlatmaya giderek daha hazır göründüğünü yazdı. Terör devleti İsrail ise Hizbullah'a orantısız bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulundu.