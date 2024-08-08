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Orta Doğu'daki gerilim hattına İtalya da dahil oldu: Meloni'den Pezeşkiyan'a 'gerilimi tırmandırmaktan kaçının' çağrısı

Terör devleti İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etmesinin ardından İran, intikam saldırısı gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın üzerinden bir haftadan uzun süre geçmesine rağmen gerçekleşmeyen saldırı nedeniyle bölgede gerilim de hat safhaya ulaştı. Dünya ülkelerinden peş peşe 'itidal' çağrıları yapılırken bir açıklama da İtalya'dan geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bölgede gerilimin tırmanmasından kaçınılması ve diyalog yolunun yeniden açılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

20:19 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bölgede gerilimin tırmanmasından kaçınılması ve diyalog yolunun yeniden açılması çağrısında bulundu.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Orta Doğu'daki duruma yönelik yürüttüğü temaslarını, bugün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşerek sürdürdüğü belirtildi.

Meloni'den 'saldırıların genişlemesinden kaçınılması' çağrısı

Açıklamada, "Başbakan Meloni, Lübnan'a da atıfta bulunarak Gazze'de devam eden çatışmanın genişlemesinden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi ve muhatabını, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemeye ve diyalog yolunu yeniden açmaya davet etti. Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillere insani yardımın artırılması yoluyla bölgenin barış ve istikrarını destekleme konusundaki daimi taahhüdünü yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Meloni, Orta Doğu'daki gelişmelerle alakalı 6 Ağustos'ta da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yapmıştı.



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#Mesud Pezeşkiyan
#Roma
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