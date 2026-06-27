Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü: Mutabakat süreci ele alındı

Pakistan ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü: Mutabakat süreci ele alındı

20:4027/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper - Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper - Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata giden süreci ve bölgesel barış ile istikrarı ele aldı. Görüşmede, Pakistan'ın diyalog, diplomasi ve yapıcı işbirliğine bağlılığı vurgulanırken, taraflar yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Bakan Dar'ın İngiliz mevkidaşı Cooper ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Cooper'ın ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata giden süreçte bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönündeki çabaları dolayısıyla Pakistan'a takdirini yinelediği ifade edildi.

Bakan Dar'ın da taraflar arasında diyalog, diplomasi ve yapıcı işbirliğini teşvik etme konusunda Pakistan'ın kararlılığını yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, iki tarafın da yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.


#Muhammed İshak Dar
#Yvette Cooper
#İngiltere
#Pakistan
#mutabakat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi