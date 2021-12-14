Dünya Pakistanın Ankara Büyükelçisi Gazi Türkiye ve Pakistan gerçek kardeş ülkelerdir
ORTADOĞU

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye ve Pakistan gerçek kardeş ülkelerdir

Büyükelçi Sirus Seccad Gazi , Afganistan'daki mevcut durum ve 19 Aralık'ta Pakistan'ın başkenti İslambad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı, Dışişleri Bakanları Konseyinin 17. Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri iş birliğinin sonu yok" diye ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pakistanın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye ve Pakistan gerçek kardeş ülkelerdir
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Afganistan'daki durumun ciddiyetine dikkati çekerek ülkede şu anda dünyada ortaya çıkan en büyük insani krizin yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre özellikle çocuklar olmak üzere Afganistan'da halkın yüzde 60'ının ciddi açlık, yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Gazi,

  • "Afganların hayatlarını etkileyecek çok sayıda faktör var ve durumu ele almak için dünya kamuoyunun uyumlu, hızlı, çok hızlı ve koordineli yanıt vermesi gerekiyor." dedi.

Kış aylarının Afganistan'da sert geçtiğini belirten Gazi, "Kabil ve Afganistan'daki durum vahim ve ciddi. Muhtemelen şu anda dünyada ortaya çıkan en büyük insani kriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, İslamabad'da yapılacak toplantının amacının Afganistan'daki durumu tersine çevirebilmek için dünyanın dikkatini ülkedeki krize çekmek olduğunu vurguladı.

Türkiye-Pakistan ilişkileri

Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile ilgili olarak Gazi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ekimde beklenen Ankara ziyaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini ancak en yakın zamanda yapılması için planlamanın devam ettiğini söyledi.

Gazi, toplantının gündeminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de İslamabad'a yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ekonomik Çerçeve Anlaşması temelinde çok kapsamlı olmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri “coğrafi komşu olmayan iki ülke arasında belki de dünyanın en iyi ikili ilişkisi” olarak nitelendiren Gazi, Ankara ile İslamabad'ın ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir çalışma yaptığını bunun da iki ülke arasında yeni ihracat ve ithalat yolları bulmak için yeni ivme yakalamasının beklendiğini dile getirdi.

  • Gazi, İki ülke arasındaki yıllık ticaretin yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığına ve kademeli yükseliş olsa da bunun hem Türkiye ile Pakistan'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Han'ın istediği seviyede olmadığını kaydetti.

Savunma alanının iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli ayağını oluşturduğunu dile getiren Gazi, "Gökyüzünün bir limiti var. Pakistan ve Türkiye gibi gerçek kardeş ülkelerin yapabilecekleri iş birliğinin sonu yok." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki çok taraflı ilişkilere de değinen Gazi, iki ülkenin çeşitli konularda çeşitli forumlarda birbirlerine yardım etme konusunda çok güçlü bir geleneğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Keşmir’in acısına son vermenin zamanı geldi
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Keşmir’in acısına son vermenin zamanı geldi

Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'dan 'Üç Kardeş 2021' ortak askeri tatbikatı
OYNAT 01:16
Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'dan 'Üç Kardeş 2021' ortak askeri tatbikatı
Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'ın ortaklaşa yaptığı 'Üç Kardeş 2021' askeri tatbikatı başladı. Tatbikata Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen tatbikat, 20 Eylül'e kadar sürecek.

Pakistan'da Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı Batılı ülkelerden daha yüksek
DÜNYA
Pakistan'da Kovid-19 kaynaklı çocuk ölümlerinin oranı Batılı ülkelerden daha yüksek
Trafiğe yağış etkisi

Trafiğe yağış etkisi

İstanbul'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Türkiyenin sıralaması şaşırttı

Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sosyal medyayı en uzun süre kullanan ülkeler belli oldu.
Sözcü yazarının zorla kitap satışı iddiasına Diyanetten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir

​Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Haiti'de korkunç olay: En az 40 kişi hayatını kaybetti

EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
Spor

Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor

Hatayspor'da beklentileri karşılayamayan Emre Çolak ile yollar ayrılıyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp bulması için izin verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.