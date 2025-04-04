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Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

23:374/04/2025, Cuma
AA
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Papua Yeni Gine'de şiddetli bir deprem meydana geldi.
Papua Yeni Gine'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada,
6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.



#Papua Yeni Gine
#Tsunami
#Deprem

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