Japonya'da ürküten deprem raporu

Japonya’da olası bir mega depremin 298 bin kişinin ölümüne neden olabileceği duyuruldu. Japon hükümeti, 2011 yılında meydana gelen dokuz büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer facia ile ilgili uzmanlara rapor hazırlattı. Söz konusu rapor, yeni bir "mega depremin" daha büyük yıkıma yol açabileceğini ortaya koydu. Japonya Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyüklüğü dokuzu bulan bir depremin meydana gelebileceği hatırlatılarak, bunun yüksekliği 10 ila 30 metre arasında değişen tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.