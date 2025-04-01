Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti

12:261/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Can kayıpları artıyor.
Can kayıpları artıyor.

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2 bin 719'a yükseldi. Depremde yaralanan kişi sayısının 4 bin 521'e yükseldiğini ifade eden Min Aung Hlaing, 441 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Min Aung Hlaing, depremlerde şu ana kadar 2 bin 719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetti. Depremde yaralanan kişi sayısının 4 bin 521'e yükseldiğini ifade eden Min Aung Hlaing, 441 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi. Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.



#DEPREM
#Min Aung Hlaing
#Myanmar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?