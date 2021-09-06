Dünya Pencşirdeki yenilgi sonrası Ahmed Mesud Direneceğiz
ASYA

Pencşir'deki yenilgi sonrası Ahmed Mesud: Direneceğiz

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban'a karşı yenilgiye uğrayan Tacik lider Ahmed Mesud'dan açıklama geldi. Mesud, direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Pencşirdeki yenilgi sonrası Ahmed Mesud: Direneceğiz
Ahmed Mesud

Taliban'ın Pençşir vilayetine hakim olmasından sonra, bir kısım savaşçısıyla bölgeden ayrılan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Mesud, dün başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini, buna karşın Taliban saldırılarının sürdüğünü belirtti.

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'Direnişten vazgeçmeyeceğiz'

Kendisine bağlı güçlerin direnmekten vazgeçmeyeceğini belirten Mesud, uluslararası toplumu Taliban'ın siyasi meşruiyet ve hak kazanmasında rolü olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu suçladı.

Taliban, 15 Ağustos'ta başkent de hakim olmasından sonra Pencşir vilayetindeki güçlerin de teslim olması için Mesud'un liderlik ettiği grupla müzakerelere başlamış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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