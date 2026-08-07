Rumlardan sınırda provokasyon: Dört sınır kapısında geçişler durduruldu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), 1996 yılında KKTC sınırını ihlal ederken ölenler için eylem yapan Rum motosikletliler nedeniyle Metehan, Ledra Palace, Lokmacı ve Astromerit sınır kapılarında geçişler tedbir amacıyla geçici olarak durduruldu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarını ihlal ederken 1996'da hayatını kaybedenler için gösteri yapan Rum motosikletliler, iki tarafı ayıran bazı sınır kapılarında geçişlerin durmasına sebep oldu.
KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Rum motosikletlilerin eylemleri sırasında Metehan, Ledra Palace ve Lokmacı sınır kapılarında geçişler, tedbir amaçlı bir süreliğine durduruldu.
Rum motosikletlilerin eylemleri nedeniyle Bostancı Sınır Kapısı’nın üst tarafındaki GKRY kontrolündeki Astromerit Sınır Kapısı’nda da geçişler bir süreliğine yapılamadı.
Rum motosikletlilerin eylemlerinin ardından tüm kapılarda geçişler tekrar başlatıldı.
GKRY'deki çeşitli sınır kapılarında Rum motosikletlilerin, 1996'da Derinya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırlarını ihlal ederken çıkan olaylar sırasında ölen Tasos İsak ve Solomos Solomu'yu anmak üzere eylem yaptıkları öğrenildi.
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