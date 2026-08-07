Trump'ın 'Beyaz Saray'da balo salonu' isteği mahkemeden döndü: Kongre onayı olmadan inşa edilemez

Rusya Kiev'i vurdu: Başkentin iki bölgesinde yangın çıktı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıların ardından kentin iki ayrı bölgesinde yangın çıktı. Garajlar ve bir binada çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken, saldırıda yaralanan olup olmadığı araştırılıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın saldırılarının hedefi oldu. Saldırının ardından başkentin Holosiivskyi ve Obolonskyi bölgelerinde çeşitli noktalarda yangınlar çıktı. Kiev Şehri Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Holosiivskyi bölgesinde garajların bulunduğu iki ayrı noktada yangın meydana geldi. Alevlerin yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana yayıldığı bildirildi. Aynı bölgede kartonla kaplı konut dışı bir binada da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Obolonskyi bölgesinde ise bir işletmenin arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle buradaki yangının da söndürüldüğü aktarıldı. Yetkililer, saldırıların ardından yaralanan olup olmadığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bölgelerde hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.