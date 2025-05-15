Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Müzakerelerdeki hedefimiz, uzun vadeli barışı sağlamak

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için İstanbul'da barış müzakereleri yürütülüyor. Müzakerelere ilişkin açıklamada bulunan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, "Hedefimiz, uzun vadeli barışı sağlamak." dedi.
Medinskiy, İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.
"Hedefimiz er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak"
"Biz müzakerelere, İstanbul'da 2022'de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak."