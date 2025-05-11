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Zelenski'den Putin'in 'doğrudan müzakere' önerisine yanıt

Zelenski'den Putin'in 'doğrudan müzakere' önerisine yanıt

11:2711/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
DHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta başlatılmasını önermesinin ardından, “Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” açıklamasını yaptı.

'İlk adım ateşkestir'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Putin'in açıklamasının ardından,
“Bu, Rusların nihayet savaşı sona erdirmeyi düşündüklerine dair iyi bir işaret. Dünyadaki herkes çok uzun zamandır bunu bekliyordu. Ve herhangi bir savaşın gerçek anlamda sona ermesinin ilk adımı ateşkestir.

'12 Mayıs'tan itibaren...'

Ölümlere bir gün bile devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna da görüşmeye hazırdır”
ifadelerini kullandı.



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