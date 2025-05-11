Zelenski'den Putin'in 'doğrudan müzakere' önerisine yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta başlatılmasını önermesinin ardından, “Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” açıklamasını yaptı.