Rus Kuzey Filosu Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı

Rus Kuzey Filosundan tatbikat
Donanmanın basın servisinden yapılan açıklamada, Amiral Aleksandr Moiseyev komutasında tatbikatların yapıldığı belirtilerek "Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu sularında egemenliğini korumak için görevlerini yerine getirirken filonun birlik ve kuvvetlerinin yönetimi konusundaki seçenekler test edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Toplamda 8 binden fazla askeri personel, 20 savaş gemisi, denizaltı ve destek gemisi, 5 uçak, Kuzey Filosu'nun birliklerinin 50 kadar askeri ve özel teçhizatları tatbikata katılıyor." bilgisi verildi.
Tatbikatın ne zamana kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.