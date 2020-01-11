Şansınız varken kaçın

MEGA YANGIN ÖNLEMİ
Avustralya, iki büyük yangının birleşmesiyle çıkabilecek “mega yangın” olasılığına karşı alarma geçti. Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle, Türkiye saatiyle gece yarısı “mega yangın” çıkmasından korkuluyor. Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayan 200 binden fazla kişiye “evlerini terk etmeleri”, aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.
KIYILAR TEHDİT ALTINDA
Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, “İnsanlardan dışarı çıkmaları ve daha güvenli yerlere gitmelerini istiyoruz” ifadesini kullandı. Yetkililer, eyalette Eden, Batemans Bay and Nowra bölgeleri dahil Sydney kentinin kıyı kasabalarının yeniden yangın tehdidi altında olduğunu belirtti. Eyalette yangınlar 100’den fazla farklı noktada etkili olurken, bunlardan 50’sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.
SYDNEY’DE PROTESTO
Öte yandan Sydney kentinde hükümetin küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon politikalarını protesto etmek amacıyla on binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan, Sydney’de sokağa çıkan protestoculardan Monty Oldroyd, “Bizim harekete geçmememiz yüzünden insanlar hayatını kaybetti” dedi. Oldroyd, aynı zamanda kimi arkadaşlarının evlerinin ve sahip oldukları her şeyin yok olduğunu söyledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin iklim değişikliği politikaları ve küresel ısınmaya olumsuz etkide bulunan kömür politikalarını savunması nedeniyle eleştiriliyor. Protestocular, Morrison’ın istifa etmesi için slogan atarken, “Politikaları değiştirin, iklimi değil” ve “Bilime güvenin” pankartlarını taşıdı.
Rakamlar dehşet verici seviyede
- Avustralya yangınları ile ilgili gelen rakamlar trajedinin boyutunu gösteriyor. BBC’nin haberine göre ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi, 10,3 milyon hektar alan yandı. Yangınlar nedeniyle 2 bini aşkın ev kül olurken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya’da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulundu