Şansınız varken kaçın

MEGA YANGIN ÖNLEMİ

Avustralya, iki büyük yangının birleşmesiyle çıkabilecek “mega yangın” olasılığına karşı alarma geçti. Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle, Türkiye saatiyle gece yarısı “mega yangın” çıkmasından korkuluyor. Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayan 200 binden fazla kişiye “evlerini terk etmeleri”, aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.

Koalaların yavaş hayvanlar olması onları yangından en çok etkilenen hayvanlar arasına soktu.

KIYILAR TEHDİT ALTINDA

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, “İnsanlardan dışarı çıkmaları ve daha güvenli yerlere gitmelerini istiyoruz” ifadesini kullandı. Yetkililer, eyalette Eden, Batemans Bay and Nowra bölgeleri dahil Sydney kentinin kıyı kasabalarının yeniden yangın tehdidi altında olduğunu belirtti. Eyalette yangınlar 100’den fazla farklı noktada etkili olurken, bunlardan 50’sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Askerler, herhangi bir acil durum için hazır bekliyor.

SYDNEY’DE PROTESTO

Sydney

Öte yandan Sydney kentinde hükümetin küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon politikalarını protesto etmek amacıyla on binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan, Sydney’de sokağa çıkan protestoculardan Monty Oldroyd, “Bizim harekete geçmememiz yüzünden insanlar hayatını kaybetti” dedi. Oldroyd, aynı zamanda kimi arkadaşlarının evlerinin ve sahip oldukları her şeyin yok olduğunu söyledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin iklim değişikliği politikaları ve küresel ısınmaya olumsuz etkide bulunan kömür politikalarını savunması nedeniyle eleştiriliyor. Protestocular, Morrison’ın istifa etmesi için slogan atarken, “Politikaları değiştirin, iklimi değil” ve “Bilime güvenin” pankartlarını taşıdı.

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Rakamlar dehşet verici seviyede