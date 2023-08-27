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Sıcak ve ihmalkârlık can aldı: ABD'de annesinin arabada unuttuğu 16 aylık bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen araçta 16 aylık bebek annesi tarafından otomobilin içinde unutuldu. Talihsiz bebek, sıcaklığın 38 dereceyi aşması nedeniyle hayatını kaybetti.

08:44 . 27/08/2023 Pazar
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ABD'de annesinin arabada unuttuğu 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

ABD'de annesinin arabada unuttuğu 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

Güney Carolina eyaleti bir lisenin önünde meydana gelen olayda, araçta unutularak can veren 16 aylık bebeğin 38 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.


Talihsiz bebek, sıcak havayla birlikte kaldığı araçta nefes alamayarak hayatını kaybetti.


Sıcak nedeniyle öldüğü düşünülüyor

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.


Bebek 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildi

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.



#ABD
#araç
#sıcaklık
1 saat önce
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