Sıcak ve ihmalkârlık can aldı: ABD'de annesinin arabada unuttuğu 16 aylık bebek hayatını kaybetti

Güney Carolina eyaleti bir lisenin önünde meydana gelen olayda, araçta unutularak can veren 16 aylık bebeğin 38 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.