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İstanbul'da halı saha maçı kanlı bitti: İki kişi silahla yaralandı

Bağcılar’da halı sahada taraflar arasında çıkan kavgada bir kişinin ateş etmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar Mücahit C. ve Batuhan Y. B. hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıya karıştıktan sonra kaçan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

07:39 . 27/08/2023 Pazar
AA
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güneşli Mahallesi 1245 Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Halı sahada başlayan tartışma soyunma odasında da devam ederken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu Batuhan Y.B. bacağından, Mücahit C. de başından vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay anında şoka girdi: Dili tutuldu

Soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mücahit C’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Batuhan Y. B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anında şoka giren ve dili tutulduğu belirtilen Ahmet H. Y. nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Emniyet ekiplerinin kanlı biten kavgayla ilgili çalışması devam ediyor.


Darbedilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Darbedilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda kavga eden gençler 19 yaşındaki Abdullah Ş. 'ye tokat attı. Tokat sonrası kalp krizi geçiren genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti. Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, A.Ş'nin kavga ettiği kişilerce darbedilmesi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin darbettikleri A.Ş'nin kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koştukları, tekme attıkları gencin bir binanın bahçe kapısından girdikten sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor.

#İstanbul
#kavga
#silahlı saldırı
#emniyet
#futbol
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