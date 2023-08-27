İstanbul'da halı saha maçı kanlı bitti: İki kişi silahla yaralandı

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güneşli Mahallesi 1245 Sokak’ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Halı sahada başlayan tartışma soyunma odasında da devam ederken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu Batuhan Y.B. bacağından, Mücahit C. de başından vurularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay anında şoka girdi: Dili tutuldu
Soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mücahit C’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Batuhan Y. B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anında şoka giren ve dili tutulduğu belirtilen Ahmet H. Y. nin ise hastanede tedavisi sürüyor.
Emniyet ekiplerinin kanlı biten kavgayla ilgili çalışması devam ediyor.