Sisi barış için Trump'a yalvardı: Bize yardım et ve savaşı durdur

19:0330/03/2026, Pazartesi
Sisi, Trump’a seslenerek savaşın durdurulmasını istedi.
Abdulfettah es-Sisi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürmesinin küresel ölçekte ağır sonuçlar doğuracağını belirterek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunan Sisi, enerji arzı, fiyatlar ve dünya ekonomisinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının devam etmesinin bölge ve dünyada ciddi sonuçları olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması çağrısında bulundu.

"Savaş bölgede ve dünyada ciddi etkiler oluşturuyor"

Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri oluşturduğunu belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini" vurguladı.

"Savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump’a hitaben yaptığı konuşmada, “Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz.” ifadelerini kullandı.

"Bize yardım et ve savaşı durdur"

Kahire’de düzenlenen ve enerji sektöründen yüzlerce şirket ile çok sayıda uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta konuşan Sisi, Trump’a doğrudan çağrıda bulunarak, “İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur.” dedi.

Sisi, savaşın enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Orta Doğu’daki krizin derinleşmesinin petrol, gübre ve tarım ürünleri fiyatlarını artıracağını belirten Sisi, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.



Öğretmenlik yolunda kritik adım: 2026 AGS başvuru tarihi ve sınav günü netleşti