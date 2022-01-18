Dünya Endonezyanın başkenti değişiyor Kentin yeni ismini devlet başkanı duyurdu
ASYA

Endonezya'nın başkenti değişiyor: Kentin yeni ismini devlet başkanı duyurdu

Endonezya parlamentosu, ülkenin başkentini Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını onayladı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ülkenin başkentinin yeni adının Nusantara olacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Endonezya

Endonezya Meclisi Sözcüsü Puan Maharani, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan'daki Borneo'ya taşınmasının Meclis tarafından onaylandığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre yeni başkente nasıl fon aktarılacağı ve yönetileceği ile ilgili çalışmaların ise sürdüğü ifade edildi.

YENİ BAŞKENTİN ADI DA DEĞİŞTİ

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise ülkenin başkentinin yeni adının ise Nusantara olacağını duyurdu.


ENDONEZYA'NIN BAŞKENTİNİN DEĞİŞMESİ KARARI

Cakarta'da son yıllarda nüfusun giderek artması, altyapının geliştirilememesi, hava kirliliği, trafik ve temiz su sorununun yanı sıra kentin hızla su seviyesinin altına inmeye devam etmesi taşınmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

  • Yeni başkent için yaklaşık 33 milyar dolar harcanması öngörülürken, ilk taşınma işleminin de 2024 yılında başlaması planlanıyor.

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Endonezya'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 27
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Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
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Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.
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Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.
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Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.
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Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Endonezya'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Deprem sonrası 2 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi.


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