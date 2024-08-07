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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki ilçede bombalı terör saldırısı: Dokuz ölü 14 yaralı

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre dokuz kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

20:55 - 7/08/2024 среда
AA
Azez'de bombalı terör saldırısı sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti.
Azez'de bombalı terör saldırısı sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



#Azez
#Terör Saldırısı
#Bombalı Saldırı
#Suriye
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