Türkiye, Suriye’yle ‘normalleşme’yi tartışırken kendini eş zamanlı provokasyonların içinde buldu. Kayseri’de bir grup, Suriyeli bir tacizciyi bahane ederek Suriyelilere ait araç ve iş yerlerini ateşe verdi. Kamyonlarla getirilen ve gözaltına alınan 73 vandaldan 40’ının uyuşturucu, yağma, yaralama ve tacizden sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Suriye’nin kuzeyinde de bazı gruplar Türk araçlarına saldırdı, bayrağımızı parçaladı.