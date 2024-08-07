Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yol kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.