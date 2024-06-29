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Dünya

Halep’teki o kapı 4 yıl sonra açıldı

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları sahaya da yansımaya başladı. Ebu Zendin köyünde Suriyeli muhaliflerle rejim arasında bulunan Ebu Zendin Kapısı ticari faaliyetlere açıldı.

Neslihan Önder
04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:09 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Muhalifler ile Suriye rejimi arasında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü Halep’in kuzeydoğusundaki Ebu Zendin Geçiş Kapısı, kapalı kaldığı 2020 yılından bu yana ilk kez açıldı. 27 Haziran’da rejim bölgesinden birkaç TIR, deneme amaçlı muhaliflerin bölgesine geçti. Gelişmenin, rejim lideri Beşşar Esed'in geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev'e “Türkiye ile diplomatik ilişki kurulması için tüm girişim ve inisiyatiflere açık olduklarını” söylemesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

SANAYİ GELİŞTİ

2011 yılında başlayan iç savaşla birlikte Suriye haritası yeniden şekillendi. Suriye'nin kuzeyi, 2016-2020 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve muhaliflerden oluşan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarla terörden temizlendi. Başta eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda kalkınmanın sürdüğü bölgelerde zaman içerisinde sanayi de gelişmeye başladı. Cerablus, El Bab, Çobanbey, Azez, Mare ve Afrin'de kurulan pek çok sanayi bölgesi, yerel halkın çalışıp üretmesini sağladı. Ancak ticaret yollarının açılamaması nedeniyle ürünler yine bölgede işlem gördü.

YEREL MECLİS DUYURDU

El Bab Yerel Meclisi 26 Haziran'da yayınladığı açıklamada, muhalifler ile Suriye rejiminin sınır noktası olan Ebu Zendin köyündeki Zendin Ticaret Kapısı’nın yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin diğer noktalarına ticaretin başlamasıyla birlikte yerel üreticinin ve meclisin gelir sağlayacağı, ticari hareketliliğin artmasıyla kalkınmanın hız kazanacağı vurgulandı. Böylelikle altyapının iyileştirileceği, kamu yararına faaliyetler ve daha iyi hizmetler sunulacağı belirtildi. Ayrıca bu konuda halkın Yerel Meclis’le iş birliği yapmasının önemine dikkat çekildi.

Kapının açılmasına bölgede azınlık bir grup karşı çıkıyor. Rejimle ticari ilişkiler geliştirilmesini istemeyen bu grup, kapının açılma kararının ardından eylem düzenledi.

SANAYİNİN KALBİ KUZEYDE ATACAK

Bu açıklamanın ardından 27 Haziran’da rejim tarafından birkaç TIR, Ebu Zendin Kapısı’ndan muhalif bölgelere gitti. Yerel kaynaklara göre kapının açılması, ekonomik anlamda büyük fayda sağlayacak. Bölgede üretilen ürünlerin hem rejim bölgesine hem de üçüncü ülkelere gönderilmesiyle muhaliflerin elindeki alanlarda sanayi hızla büyüyecek. Yeni Suriye'de sanayinin kalbi yine kuzeyde atacak.

KORONADAN BERİ KAPALI

Ebu Zendin Kapısı, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra 2017'de açılmıştı. Ebu Zendin köyünün rejimle muhalifler arasındaki son nokta olması sebebiyle, bu bölgede ticaret için kapı açılmıştı. Kapı, 2019'da koronavirüs nedeniyle ticarete kapatıldı. 2020'de birkaç saatliğine açılan Ebu Zendin Kapısı 4 yıldır kapalıydı.



#Halep
#Suriye
#Beşşar Esed
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