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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde işgalinde tuttuğu Şeyh Maksut Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğunu zorla kaçırarak alıkoydu. Terör örgütü, alıkoyduğu çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor. PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına aldığını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor.

15:10 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
Terör örgütü PKK/YPG 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre PKK/YPG, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmayı sürdürüyor. PKK/YPG, Halep ilindeki Şeyh Maksut Mahallesi'nde S.Ş.M'yi (13) zorla kaçırarak silahlı eğitim için sözde eğitim kampına götürdü.


Terör örgütü, alıkoyduğu çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor. PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına aldığını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor.

Terör örgütü 2022'de 1200 çocuğu zorla kaçırıp saflarına katmıştı

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığını açıklamıştı.


Raporda PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu saflarına kattığı kaydedilmişti.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.


BM ile PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(Örgüt bünyesindeki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu metnin imzalanmasına ve uluslararası kurallara rağmen terör örgütü, söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.



#PKK
#YPG
#terör örgütü
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