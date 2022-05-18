Teröristlere SİHA darbesi: Gara'da etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı beşe yükseldi

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Karaman ilinde 2021 yılındaki en çok prim ödeyen işveren olması nedeniyle Ülker’e teşekkür belgesi verdi. Belge, SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve SGK İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hashan tarafından Ülker Karaman Fabrikası Genel Müdürü İsmail Özturan’a verildi.