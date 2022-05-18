Teröristlere SİHA darbesi: Gara'da etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı beşe yükseldi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
MSB, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının beşe yükseldiğini belirtti.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.#MSB pic.twitter.com/iGE4GicAoa
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!