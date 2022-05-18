Dünya Teröristlere SİHA darbesi Garada etkisiz hale getirilen PKKlı sayısı beşe yükseldi
ORTADOĞU

Teröristlere SİHA darbesi: Gara'da etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı beşe yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının beşe yükseldiğini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Teröristlere SİHA darbesi: Garada etkisiz hale getirilen PKKlı sayısı beşe yükseldi
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Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

MSB, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının beşe yükseldiğini belirtti.
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