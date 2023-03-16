Thodex’in kurucusu Özer hakkında yeni gelişme: İade kararı Yüksek Mahkeme'ye taşındı

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası su altında kalan Abide Köprülü Kavşağı’nda arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, bir yandan araçları iş makineleri ile su altından çıkarırken bir yandan da kayıp bir kişinin bulunması için çalışma yürütüyor.