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Dünya

Thodex’in kurucusu Özer hakkında yeni gelişme: İade kararı Yüksek Mahkeme'ye taşındı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar Arnavutluk Yüksek Mahkemesine taşındı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

08:01 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesini öngören kararı temyiz etmesiyle, söz konusu davanın 13 Mart'ta resmen mahkeme kayıtlarına alındığı belirtildi.


Açıklamada söz konusu temyizin incelenmesinin ardından gelecek günlerde mahkeme kararının duyurulacağı ifade edildi.


Yüksek Mahkemedeki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.


Özer ağustosta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.


Özer 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti. Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.


Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.




#Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer
#Kripto para borsası
#Arnavutluk Yüksek Mahkemesi
1 saat önce
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Thodex’in kurucusu Özer hakkında yeni gelişme: İade kararı Yüksek Mahkeme'ye taşındı
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