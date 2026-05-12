Trump: Küba yardım istiyor ve biz de görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Küba ile ilgili açıklamada bulundu.
Küba’nın ‘başarısız bir ülke’ olduğunu öne süren Trump, “Hiçbir Cumhuriyetçi benimle Küba hakkında konuşmadı; orası başarısız bir ülke ve tek bir yöne gidiyor, o da aşağı. Küba yardım istiyor ve biz de görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
