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Türkiye'den Suudi Arabistan'a taziye mesajı

Türkiye'den Suudi Arabistan'a taziye mesajı

00:3029/06/2026, Pazartesi
AA
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Türkiye'den Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Türkiye'den Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu. Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ras Tanura şehrinde dün meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek,
"Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."
ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.



#Dışişleri Bakanlığı
#helikopter kazası
#Suudi Arabistan
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