ABD Ortadoğu’daki üslerini boşaltacak

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi İran savaşı sonrası en az 20 askeri ve diplomatik tesisindeki durumu gözden geçiriyor. Haberde, adı açıklanmayan ABD’li yetkililer, İran’ın birçok kez hedef aldığı Bahreyn’deki deniz üssünün yeniden yapılandırılması, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki askeri varlığın azaltılması ve bazı üslerin İran’ın füze ve İHA menzilinin dışında kalan bölgelere taşınmasının değerlendirildiğini aktardı. Haberde, ABD’nin değerlendirdiği alternatif konuşlanma noktalarından birinin de İsrail olduğu ifade edildi.