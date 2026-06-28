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Bin Selman ve Macron'dan kritik telefon trafiği: ABD-İran mutabakatı masada

Bin Selman ve Macron'dan kritik telefon trafiği: ABD-İran mutabakatı masada

22:5428/06/2026, Pazar
AA
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Foto Arşiv)
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Foto Arşiv)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin son gelişmeler ve bölgede istikrarı sağlayacak çözümler ele alındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki son gelişmeler ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlayacak kapsamlı çözümlere ulaşılması için yürütülen çabaları ele alındı.


Uluslararası meseleler değerlendirildi

Macron ile Bin Selman ayrıca ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki son gelişmelerin yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde kapsamlı çözümlere ulaşılması için yürütülen çabaları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanları ile ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası meseleler de değerlendirildi.




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