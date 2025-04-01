Türkiye'nin Suriye'deki olası hamlesi İsrail'i panikletti: Bizim için bir tehdit

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, " Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin " İsrail için " potansiyel bir tehdit " olduğu değerlendirmesinde bulundu.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınına " Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine " ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail'e potansiyel bir tehdit"

İsrailli güvenlik yetkilisi, " Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır. " ifadesini kullanarak bunun İsrail'in karşı çıktığı "potansiyel bir tehdit" olduğunu kaydetti.

"Şara bizim düşmanımız"

Suriye topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 'nın ülkesine yönelik işgali durdurmak için yeni adımlar atmasından endişe ettiğini belirtilen yetkili, “ Suriye'deki hava saldırılarının engellenmemesi mesajı vermek için T4 üssünü bombaladıklarını ” itiraf etti.

İsrailli yetkili, Suriye lideri Şara'ya güvenmediklerini belirterek, "Hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri var. Uzun vadeli hedefleri değişmedi; o bizim düşmanımız." ifadelerini kullandı.

Şara'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmak için çalıştığını vurgulayan yetkili, Türkiye'nin de bu konuda Şam'a destek verdiğini dile getirdi.

Haberde, İsrail'in siyasi ve güvenlik yetkililerinin, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurma olasılığı" nedeniyle güvenlik toplantıları düzenlediği hatırlatıldı.

İsrailli milletvekili Türkiye'yi "düşman devlet" olarak niteledi

Öte yandan İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi ve Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Ohad Tal, X hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı.

Tal, "Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır." dedi.

Ülkesinin Türkiye'ye karşı taviz vermemesini savunan Tal, İsrail'in "Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesini engellemesi, Yunanistan ve GKRY ile ittifakı güçlendirmesi ve ABD'nin Türkiye'ye karşı desteğini alması" gerektiğini ileri sürdü.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Türkiye, Suriye'de askeri üs kuracak mı?

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurup kurmayacağına ilişkin konuya Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılmış ve şu ifadelere yer verilmişti:

"Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletlerle varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir."







