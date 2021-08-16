Üç lider barışçıl geçiş için devrede​

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki karışıklığı önlemek amacıyla bir koordinasyon komitesi kurulduğunu duyurdu. Karzai, komitede kendisinin yanı sıra, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar’ın yer alacağını söyledi.
- Karzai, video mesajında, koordinasyon komitesinin amacının barışçıl bir geçiş dönemi yaşanması olarak açıkladı ve Taliban ve hükümet güçlerinden Afgan halkını korumasını istedi. Konuşması sırasında kızları da yanında olan Karzai, halktan panik yapmamalarını istedi. Karzai, Taliban’ın kente girmesine rağmen ailesiyle birlikte Kabil’de kaldığını söyledi.