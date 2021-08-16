Dünya Üç lider barışçıl geçiş için devrede
ASYA

Üç lider barışçıl geçiş için devrede

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülkede barışçıl bir geçiş dönemi yaşanması için koordinasyon komitesi kurulduğunu açıkladı. Karzai, komitede kendisinin yanı sıra, Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Abdullah’ın yer alacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç lider barışçıl geçiş için devrede​
Hamid Karzai

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki karışıklığı önlemek amacıyla bir koordinasyon komitesi kurulduğunu duyurdu. Karzai, komitede kendisinin yanı sıra, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar’ın yer alacağını söyledi.

Abdullah Abdullah
Abdullah Abdullah

Gülbeddin Hikmetyar
Gülbeddin Hikmetyar

Hamid Karzai
Hamid Karzai
  • Karzai, video mesajında, koordinasyon komitesinin amacının barışçıl bir geçiş dönemi yaşanması olarak açıkladı ve Taliban ve hükümet güçlerinden Afgan halkını korumasını istedi. Konuşması sırasında kızları da yanında olan Karzai, halktan panik yapmamalarını istedi. Karzai, Taliban’ın kente girmesine rağmen ailesiyle birlikte Kabil’de kaldığını söyledi.

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