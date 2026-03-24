Ukrayna: Rusya 392 İHA ve 34 füze ile hava saldırısı düzenledi

12:1224/03/2026, Salı
AA
Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 34 füze ve 392 silahlı insansız hava aracı (İHA) ile hava saldırısı düzenlediği ve 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkeye İHA ve füzelerle yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda seyir ve balistik gibi farklı türden 34 füze kullandığı kaydedildi.

Rusya'nın ayrıca Ukrayna'ya yönelik 392 silahlı İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, 25 füze ve 365 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

"Saldırılarda en az 4 kişi öldü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun ağırlıklı olarak Zaporijya, Sumi, Poltava ve Harkiv bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ülke genelinde saldırılar nedeniyle toplam 11 bölgede hasarın meydana geldiğini belirten Zelenskiy, "Mevcut bilgilere göre, saldırı sırasında maalesef 4 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna hava savunma sisteminin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürmesi gerektiğini kaydetti.


