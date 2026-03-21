Rusya: Ukrayna'ya ait 283 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Rusya: Ukrayna'ya ait 283 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

12:5521/03/2026, Cumartesi
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 283 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 283 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de MAX üzerinden yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki birkaç evin hasar gördüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.



