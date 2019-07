Washington'ı vuran sel sokakları göle çevirdi

ABD'nin başkenti Washington'da sağanak nedeniyle oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Washington ve Virginia eyaletinde sabah meydana gelen şiddetli yağış, bölgedeki nehirlerin taşmasına neden oldu.

Those who were stranded are being safely escorted off of Canal Road by @dcfireems. Everyone else swam or walked to higher ground on their own. Water slowly receding now. Flash Flood Warnings are a big deal. #DCWX pic.twitter.com/ry80Ls1hfg — Dave Dildine (@DildineWTOP) 8 Temmuz 2019

ABD medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan pek çok nehrin suyu yarım saat içinde 22 santimetre yükseldi.

Taşkının oluşturduğu sel sonucu Washington'daki caddeler, metro istasyonları ve iş merkezlerini su bastı, şehrin bazı kesimlerine elektrik verilemedi, elektrik kesintisinden yaklaşık 8 bin kişi etkilendi.

