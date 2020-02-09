Dünya Yemende Güney Geçiş Konseyi hükümet birliklerinin geçici başkent Adene girişini engelliyor
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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi hükümet birliklerinin geçici başkent Aden'e girişini engelliyor

Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, Yemen Cumhurbaşkanlığı muhafız alayına bağlı bir askeri birlik, Ebyen yakınlarında durduruldu ve Aden'e girmesine engel olundu.

Haber Merkezi AA
Güney Hareketi, yaşanan savaşı ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.
Güney Hareketi, yaşanan savaşı ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, meşru hükümet güçlerinin geçici başkent Aden'e girişine izin vermedi.

  • Yemen hükümetine bağlı ismini açıklamak istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, söz konusu birliğin, Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi arasında 5 Kasım 2019'da Riyad'da varılan anlaşmanın uygulanması amacıyla Ebyen'den yola çıktığı belirtildi.

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Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaşı ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve vilayetlerinde kontrolü ele almıştı.

  • Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

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